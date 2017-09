 »  Vypínač Wi-Fi a Bluetooth v ovládacím centru iOS 11 nevypíná Wi-Fi ani Bluetooth

David Slížek

Je to jedna z novinek nové verze mobilního operačního systému iOS, které si zřejmě na první pohled nevšimnete. Server Motherboard upozornil na to, že vypínače Wi-Fi a Bluetooth v Ovládacím centru iOS 11 ve skutečnosti tyto sítě nevypnou, ale jen vaše zařízení odpojí. Sítě ale dál zůstanou zapnuté.

Nejde o chybu, ale o novou funkci iOS. Apple v nápovědě zdůvodňuje, že chce sítě ponechat v chodu, aby zařízení mohla využívat funkce jako AirDrop a AirPlay či zůstat připojená k Apple Watch či Apple Pencil. A doporučuje, aby uživatelé nechávali Wi-Fi a Bluetooth zapnuté neustále.

Podle Applu vypnutí Wi-Fi v Ovládacím centru zároveň vypne funkci pro automatické připojování ke známým sítím. Ale jen do doby, než Wi-Fi opět zapnete, připojíte se k nějaké Wi-Fi z Nastavení, dorazíte se zařízením do nové lokality nebo je restartujete. Připojení se také z nějakého důvodu obnoví vždy v 5 hodin ráno místního času. Podobně to platí i pro Bluetooth.

A pokud chcete Wi-Fi a Bluetooth skutečně vypnout, musíte to udělat v Nastavení.

Snaha Applu udržet uživatele co nejvíce online se dá možná z pohledu firmy pochopit. Ponechávat Wi-Fi a Bluetooth zapnuté neustále ale může uživatele vystavit zbytečnému bezpečnostnímu riziku – jak se ukázalo například při nedávno odhalené zranitelnosti BlueBorne.