Vyřazení kandidáti do Rady ČT chtějí podat ústavní stížnost

Skupina vyřazených kandidátů do Rady ČT chce podat ústavní stížnost proti postupu sněmovny. Učiní tak, pokud poslanci dodrží původní záměr a budou dnes večer hlasovat o obsazení čtyř uvolněných míst v televizní radě. Novináře o tom informovalo sdružení Rekonstrukce státu.

Vyřazení kandidáti upozorňují na právní analýzu, v níž se píše, že poslanci do finále poslali také kandidáty organizací, které zřejmě nesplňují požadavky zákona o České televizi. Naopak kandidáty, s jejichž nominacemi žádný problém nebyl, nevybrali.

Pokud bude sněmovna přesto pokračovat ve volbě, zasáhne tím podle vyřazených uchazečů do jejich ústavního práva na rovný přístup k veřejným funkcím. „Nezpůsobilí kandidáti tak budou protiústavně zvýhodněni, když budou zahrnuti do volby, aniž by museli splňovat zákonné předpoklady volby,“ uvedl Michal Klíma, který záměr podat ústavní stížnost oznámil jako první.

K místopředsedovi správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky jsou ochotni se při podání ústavní stížnosti připojit Zbigniew Czendlik – římskokatolický kněz, Jaromír Volek – sociolog médií z FSS Masarykovy univerzity, Martin Mejstřík – novinář a studentský vůdce sametové revoluce, Jakub Končelík – mediální historik FSV Univerzity Karlovy, Petr Blažek – historik z Ústavu pro studium totalitních režimů, Petr Placák – spisovatel, historik a publicista, Jan Svačina – kritik a publicista a Vlastimil Venclík – dramatik, režisér a herec.

Vyřazení volby kandidátů do Rady ČT z dnešního programu sněmovny navrhovali zástupci ODS a Pirátů. Většina poslanců ale rozhodla, že volba má proběhnout, a to od 18 hodin.

Aktualizováno 18:12 – Poslanci před šestou večer přerušili schůzi do středečního rána, členové Rady ČT se tak nebudou volit ani dnes.