Výrobce čipů Onsemi rozdal granty, tři ze čtyř v Evropě jdou do Česka

Jan Sedlák
Dnes
Onsemi Rožnov pod Radhoštěm Autor: Onsemi

Americká polovodičová společnost Onsemi udělila tři vzdělávací granty v České republice. Vybrány byly projekty na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, Vysokém učení technickém v Brně a na Gymnáziu a Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky ve Frenštátu pod Radhoštěm.

Onsemi skrze ON Semiconductor Foundation rozdělí 1,35 milionů dolarů celkem 37 aktivitám, a to v rámci grantů pro vzdělávání STEM. Do Evropy putují čtyři granty, z toho tři právě do Česka.

VŠB-TUO získá prostředky na projekt Lab4Semi. Jeho cílem je vyvinout pokročilé studentské laboratoře pro praktickou výuku v oblasti polovodičů, podporu spolupráce mezi průmyslem a akademickou obcí a připravit studenty na kariéru v mikroelektronice.

VUT díky grantu od Onsemi může v rámci projektu STEM Up for STEM pořádat praktické workshopy a podpořit studentské týmy v zájmu o elektroniku a podobně. Na VUT nedávno spustili specializovaný moderní čipový obor a právě tato škola je hlavní zásobárnou mozků do Onsemi.

Ve Frenštátu budou moci díky grantu dělat interaktivní počítačové experimenty pro studenty středních škol a rozšířit pracovní stanice pro výuku. Právě podchycení mladých talentů je důležitým prvkem, jak posílit polovodičový sektor v Česku.

Onsemi má v Česku řadu zájmů a aktivit. V Rožnově pod Radhoštěm provozuje výrobu čipů, kterou chce rozšířit o komplexní proces na bázi karbidu křemíku. Akce za asi 42 miliard korun kvůli státní pobídce přesahující 10 miliard korun čeká na schválení v Bruselu, kde se nyní konečně pohly ledy. Onsemi dále v Rožnově a Brně provozuje centra pro návrh čipů, podílí se na národním polovodičovém centru, vzdělávání a podobně. Roční tržby pobočky jsou na zhruba sedmi miliardách korun s tím, že rozšíření by je mělo zvýšit o 20 a více miliard.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

