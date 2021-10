Výrobce televizorů TCL rozšiřuje zákaznický servis v Česku o službu Care Service

Firma TCL oznámila rozšíření zákaznického servisu na českém trhu a prodloužení záruky na televizory z řady TCL QLED. Délka záruční doby se zvyšuje na pět let, zákazník ale musí zakoupený přijímač zaregistrovat na webu. Platí to v případě modelových řad QLED C725, C728/C729, C825 a X925 ve všech nabízených úhlopříčkách.

Pro majitele televizorů TCL s úhlopříčkou 40" a výše bude ve standardní dvouleté záruční době dostupná také služba Care Service. Jde o možnost poradenství po telefonu, případně osobní návštěvy technika u zákazníka doma. Pokud to bude nutné, technici televizi odvezou na servis v rámci záruky. Služba je zdarma. Zákaznická linka TCL je v provozu od pondělí do pátku vždy od 9 do 18 hodin na telefonním čísle 225 341 059.