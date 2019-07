 »  Vysílač Votice-Mezivrata má dnes výluku DVB-T i DVB-T2

Filip Rožánek

Pokud vám dnes na Táborsku, Příbramsku, Benešovsku nebo kolem Sázavy nefunguje digitální vysílání žádné televizní stanice a nemůžete naladit ani oblíbená rádia, je to nejspíš kvůli údržbové přestávce velkého vysílače Votice-Mezivrata. Ten svým výkonem 32 kW dosáhne i do hlavního města. České Radiokomunikace na něm od časného rána až do 15 hodin provádějí pravidelnou kontrolu anténních systémů, vysílací technologie a údržbu energetiky.

Výpadek se týká programů České televize a Českého rozhlasu v digitálním multiplexu DVB-T i DVB-T2, odmlčely se také komerční stanice. Výluka rádií bude o něco kratší, je v plánu od 10 do 15 hodin. V té době neuslyšíte Evropu 2 (105,5 MHz), Kiss (97,7 MHz), Rádio Blaník (95 MHz), Radiožurnál (93,1 MHz) ani Dvojku (103,2 MHz).



Autor: České Radiokomunikace Pokrytí vysílače Votice-Mezivrata

Votický vysílač má 102 metrů vysokou věž, nachází se v nadmořské výšce 713 metrů na kopci Mezivrata. Dokončen byl v roce 1989.