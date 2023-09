Vysílací rada se chystá odebrat licenci stanici Sport 5

Autor: Depositphotos, koláž Lupa.cz

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila správní řízení o odnětí licence televiznímu programu Sport 5. Sportovní kanál dlouhodobě nevysílá, aniž by zároveň úřad informoval o technických překážkách. Stanice bez vysvětlení nevysílá od 13. července.





Kabeloví a satelitní operátoři se nejdřív snažili diváky informovat statickými textovými obrazovkami o tom, že nedostávají od provozovatele stanice signál. Postupně ale vyřadili Sport 5 z nabídky.





„V průběhu kalendářního roku 2023 provozovatel nevysílal více než 30 dnů, aniž mu ve vysílání bránily odůvodněné technické překážky,“ oznámila vysílací rada v tiskové zprávě o výsledcích svého aktuálního zasedání.

Stanice nereaguje na novinářské dotazy, neaktualizuje svůj web ani profily na sociálních sítích. Oficiálně nikde neuvedla, že by skončila, ale ani nepodnikla kroky podle zákona, které by oddálily zaniknutí licence.

Ve správním řízení dostane provozovatel stanice možnost, aby se vyjádřil. Je ale málo pravděpodobné, že by odebrání licence odvrátil. Jediným akcionářem stanice Sport 5 je společnost Bohemian Marketing & Promotion a.s., která patří Antonínu Charouzovi. Podle notářského zápisu uloženého v Obchodním rejstříku rozhodl ke dni 1. 7. 2023 o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace.