Vysílací rada: TV Noe byla před prezidentskými volbami nevyvážená

Křesťanská televize Noe podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání porušila zákon, protože ve svých pořadech nedala stejný prostor všem kandidátům na prezidenta. Úřad o tom rozhodl na aktuálním zasedání.





Rada zjistila, že si TV Noe pozvala do svého pořadu Jak to vidí jen dva uchazeče o nejvyšší ústavní funkci. Před prvním kolem voleb byl jejím hostem jen Pavel Fischer (6. ledna), před druhým kolem divákům představila Petra Pavla (23. ledna). 24. ledna znovu pozvala do vysílání Pavla Fischera, který přitom ve druhém kole voleb podporoval Petra Pavla.





Ostatní kandidáti obdobný prostor pro prezentaci nedostali.

„Uvedeným jednáním se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě,“ rozhodla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Upozorněním na porušení zákona nyní záležitost končí, úřad formálně stanovil lhůtu 7 dnů na přijetí opatření, aby se taková situace už neopakovala.