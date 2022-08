Vysílací rada znovu zkoumá dodržování licenčních podmínek TV Barrandov

Autor: TV Barrandov

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se znovu zabývá tím, jak televize Barrandov dodržuje podmínky své licence. Podle platných podmínek by v ranním programu měly být zábavně-vzdělávací pořady pro děti a mládež, a to vyrobené v rámci vlastní tvorby. V ranním a podvečerním čase mají být akviziční animované pořady pro děti. Místo nich ovšem běží reprízy, třeba opakování pořadů s Honzou Musilem nebo vaření.

Pozornosti vysílací rady neunikla ani stanice Barrandov Krimi, u které sice Jaromír Soukup v minulosti požádal o změnu názvu, ale programové podmínky zůstaly stejné. Stále tedy platí, že 51 % programu mají tvořit převážně americké pořady pro děti a dokumenty pro různé věkové skupiny.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v této souvislosti žádá provozovatele obou stanic, aby jí vysvětlil, jakými konkrétními pořady naplnil podmínky licence v týdnu od 18. do 24. 7. 2022. Uvedla to v tiskové zprávě o výsledcích svého aktuálního zasedání. Vysvětlení má obdržet do jednoho měsíce.

Na nedodržování licenčních podmínek upozorňovala vysílací rada už loni.