Vyšla Hlína, česká videohra vymodelovaná z hlíny. Vypadá nevinně, ale je depresivní

Dnes vyšla zajímavá nová česká hra. Jmenuje se Hlína a připomíná ikonickou adventuru Neverhood z roku 1996. Titul má vymodelované prostředí z hlíny, které je následně rozanimované na počítači.
Hru vytvořilo malé a mladé brněnské studio Omnia Ludus, které vlastní Jan Nechvátal. V Brně se tak množí interaktivní díla se silným uměleckým vizuálním zpracováním. Nejznámější jsou hry od Amanita Design (Samorost, Chuchel, Machinarium a další), pěknou tvorbu ale má i studio Hangonit Vladimíra Kudělky (Rememoried a Afterglich a v přípravě je Bajka).
Tuto a další tvorbu lze považovat i za následovníky legendární české animace. Specifický styl lze vidět i v další tuzemské tvorbě, například nedávném povedeném animovaném filmu Život k sežrání.
Hlína má tíživou atmosféru. “Hlína je emotivní a depresivní příběhová hra sledující Olivera mladého chlapce, který je nucen finančně podporovat svou matku poté, co přišla o zaměstnání. Oliver pracuje v místní továrně, kde se denní norma neustále zvyšuje. Hráči se vydávají do ručně modelovaného města vytvořeného z hlíny a odhalují jeho tajemství inspirovaná skutečnými životními zkušenostmi autora,” shrnul Nechvátal.
“Každý detail od ulic až po obyvatele byl pečlivě vyroben z hlíny, čímž vzniká jedinečný vizuální styl, doplněný působivým a originálním soundtrackem Alexe Vakhitova. Hra přináší emocionální hloubku, atmosférický zážitek i zábavné minihry,” doplnil tvůrce.
Hlína je k dispozici na Steamu za zaváděcí cenu 5,85 eur (poté bude za 6,89 eur). Stáhnout si je možné také bezplatné demo. Titulky jsou k dispozici v češtině. Zde je také krátká ukázka z procesu tvorby Hlíny, podobné video je k dispozici i o hudbě.