Výsledky Netflixu překonaly očekávání. Má skoro 231 milionů zákazníků

Autor: Netflix

Přístup na Netflix si v posledním čtvrtletí roku 2022 koupilo 7,66 milionu nových předplatitelů. Překonal díky tomu metu 230 milionů zákazníků. Výsledky hospodaření zveřejnil v noci na dnešek středoevropského času.





Podle informací pro investory dosáhly tržby za poslední tři měsíce loňského roku výše 7,85 miliardy dolarů. Meziročně je to o necelá dvě procenta více. Velký zájem o Netflix měli předplatitelé v Evropě, na Blízkém východě a v Africe, kde získal 3,2 milionu platících uživatelů.





Tržby i počet předplatitelů jsou vyšší než očekávání burzovních analytiků. Celkově má Netflix 230,75 milionu předplatitelů. Zisk na akcii ve výši 12 centů však byl výrazně pod prognózou 45 centů a nižší než 1,33 dolaru před rokem. Přesto akcie společnosti reagovaly na oznámení čtvrtletních výsledků růstem o 6,1 %.

Čistý zisk za čtvrté čtvrtletí se meziročně snížil ze 607 milionů dolarů na 55 milionů dolarů. I to je však nad očekáváním trhu. Celkové tržby za rok 2022 dosáhly 32 miliard dolarů a provozní zisk 5,6 miliardy dolarů.

Tahounem sledovanosti byl seriál Wednesday, třetí nejúspěšnější seriál v celé historii Netflixu. Diváky zajímala také zpověď britského prince Harryho, norský film Troll a detektivka Na nože: Glass Onion, která se probojovala na čtvrté místo v žebříčku nejúspěšnějších původních filmů z produkce Netflixu.

Na hodnocení úspěšnosti nového tarifu s reklamou je zatím příliš brzy, dostupný je teprve od listopadu. První poznatky ale ukazují solidní zájem uživatelů, jejichž chování v aplikaci se navzdory vsunutým reklamním blokům nijak zvlášť neliší od zákazníků s plnohodnotným předplatným.

Netflix zvažuje živé vysílání dalších pořadů, podobně jako v případně komediální show Chrise Rocka. Sportovní přenosy sice zkoumá, ale zatím nenašel funkční obchodní model, aby se mu vyplatila investice do nákladných prvoligových utkání. „Neříkáme, že se to nezmění, zůstáváme k tomu otevření, ale to je tak všechno,“ řekl v komentáři k výsledkům hospodaření spoluředitel Ted Sarandos.

Spoluzakladatel Netflixu Reed Hastings po 25 letech odchází z místa spoluředitele (co-CEO), ale zůstane ve firmě jako předseda představenstva. Ačkoliv se nebude podílet na každodenním řízení společnosti, bude předávat své zkušenosti novému spoluřediteli Gregu Petersovi. Druhým spoluředitelem zůstává Ted Sarandos.

V prvním čtvrtletí letošního roku chce Netflix výrazněji zasáhnout proti sdílení hesel. „Na základě naší zkušenosti z Latinské Ameriky očekáváme, že na každém trhu, kde zavedeme přirážku k tarifu za sdílení přístupu, dojde k určitému rušení účtů,“ uvedla firma. Očekává však, že celkové výnosy budou lepší, protože černí pasažéři si nakonec pořídí vlastní předplatné.