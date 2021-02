Výstavba 5G v ČR se může rozjet, rozhodnutí o frekvencích nabyla právní moci

Výstavba mobilních 5G sítí na vydražených frekvencích 700 MHz a 3400 až 3600 GHz se může rozjet. Český telekomunikační úřad informoval, že všechna rozhodnutí o přídělech kmitočtů, které úřad vydal letos 18. ledna, nabyla právní moci.

“Poslední z rozhodnutí o přidělení rádiových kmitočtů společnostem Nordic Telecom 5G a.s.; CentroNet, a.s.; T-Mobile Czech Republic a.s.; Vodafone Czech Republic a.s. a O2 Czech Republic a.s. nabylo právní moci v tomto týdnu,” uvedl ČTÚ koncem minulého týdne.

Zdejší operátoři prozatím provozují pilotní provoz 5G sítí na již dříve dostupných frekvencích. Nejdále je aktuálně Vodafone, který se díky LTE frekvenci a vypínání 3G dostal do více než 130 měst a obcí.