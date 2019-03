 »  Vývojáři z Ackee kritizují tendr na aplikaci Českého rozhlasu

Filip Rožánek

Český rozhlas se letos chystá spustit nový portál se záznamy pořadů, na kterém budou i archivní nahrávky. Projekt s názvem Můj rozhlas patří mezi letošní priority veřejnoprávního média a jeho plnohodnotné spuštění se očekává zřejmě na podzim.

„S ohledem na start pilíře Můj rozhlas se bude rozvíjet mnoho technologických nástrojů včetně doporučování obsahu, automatického střihu pořadů z vysílání atd.,“ píše se v rámcovém plánu Českého rozhlasu na rok 2019.

Součástí projektu bude také mobilní aplikace pro systémy Android a iOS, na kterou rozhlas v prosinci vypsal veřejnou zakázku. Vítězem se stala firma Asymbo, která nabídla nejnižší cenu – 1,96 milionu korun. Rozhlas přitom původně odhadoval cenu zakázky až na 4 miliony korun.



Autor: Český rozhlas Ilustrační vizualizace možné podoby aplikace Můj rozhlas

S brněnskou společností už podle registru smluv uzavřel smlouvu o dílo na 2,5 milionu korun bez DPH. Z toho 1,3 milionu korun tvoří podle textu smlouvy cena samotného díla a 1,2 milionu korun je maximální částka za podporu po dobu čtyř let. Rozhlas s aplikací obdrží základní dokumentaci včetně popisu kódu.

Částka v registru smluv se od vítězné nabídky liší právě kvůli účtování podpory. „Obě části (dodání díla a podporu aplikace) dodavatelé naceňovali ve své nabídce různým způsobem. Cenu za dílo nacenili nepřekročitelnou a neměnnou celkovou částkou, za kterou daný dodavatel aplikaci vytvoří. Druhá část, tedy cena podpory, byla stanovena na základě konstrukce, kde každý dodavatel musel vyplnit sazbu za jednu hodinu podpory pro zadavatelem dopředu stanovený předpokládaný počet 800 hodin. Tento počet byl stanoven pouze pro účely soutěže, a finální počet poskytnutých hodin se tak může měnit,“ vysvětluje mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna.

„Vynásobením hodinové sazby a počtu předpokládaných hodin podpory vznikla nabídková cena podpory aplikace u každého dodavatele. Hodinová sazba podpory je zanesena ve smlouvě, přičemž současně smlouva obsahuje i celkový nepřekročitelný limit pro rámcové plnění ve výši 1,2 milionu Kč. Tímto se vysvětluje cenový rozdíl oproti soutěžní nabídce,“ dodává Hošna.

Průběh a výsledek tendru na svém blogu komentuje vývojářská firma Ackee, která podala nabídku za 3,89 milionu korun. Ze sedmi zúčastněných společností byla druhá nejdražší. Po vyhodnocení zakázky přišla s výhradami, že rozhlas nedodal ani dokumentaci k API, ani design aplikace. Vadilo jí i to, že by vítěz tendru musel poskytovat podporu k aplikaci po dobu čtyř let.



Autor: Český rozhlas Wireframy aplikace Můj rozhlas, které Český rozhlas poskytnul zájemcům o veřejnou zakázku.

Ackee rozhlasu vytýká také kvalifikační kritéria, která v zásadě požadovala zkušenosti s vývojem velké multimediální aplikace. „Ten, kdo tato kritéria splní a zároveň nabídne nejnižší cenu, vyhrává. Kvalita technického týmu, reference od významných zákazníků, spolehlivost nebo kvalita výstupů už ale nikoho nezajímá,“ stěžuje si ředitel firmy Martin Půlpitel.

„Hodnotící komise pak na poloviční ceně oproti předpokladu neshledá nic podezřelého, tři podpisy na dokument a je hotovo. Zakázku Českého rozhlasu tak vyhrála společnost, která podala nabídku výrazně nižší než všichni ostatní kandidáti,“ uvažuje Půlpitel. „Nelze odhadnout, zda se vítěz s nejnižší nabídkou zhostí zakázky se ctí i za cenu vlastních ztrát, nebo dodá nekvalitní výstup, se kterým budou uživatelé muset žít třeba i několik dlouhých let,“ tvrdí.

Rozhlas výhrady odmítá. „Protože byl přesně definován rozsah a funkcionality aplikace, bylo zvoleno hodnotící kritérium pouze cena, protože nebyly další důvody pro hodnocení podaných nabídek,“ řekl minulý týden mluvčí Českého rozhlasu serveru Médiář, který na problém upozornil.

„Zájemci o tuto veřejnou zakázku včas obdrželi technickou specifikaci a UX wireframy. Navíc byly v průběhu lhůty pro podání nabídek v této veřejné zakázce veřejně poskytnuty grafické návrhy aplikace, z kterých byl zřejmý charakter zpracování aplikace a doplnily tak detailní popis zadání. Tyto designy nijak neměnily funkcionality ani rozsah aplikace popsané v technické specifikaci,“ podotkl Hošna.