Vývojářský Zerops získal 1,7 milionu eur, chce je i na expanzi mimo Evropu

Iva Brejlová
Dnes
Zerops Autor: Zerops

Pražský technologický startup Zerops získal v seed investičním kole 1,7 milionu eur (přes 41 milionů Kč). Hlavním investorem je pražský fond Gi21 Capital Damira Špoljariče. Právě ze společnosti, kterou Špoljarič spoluzaložil, se Zerops odštěpil.

Zerops provozuje platformu jako službu (PaaS) určenou pro vývojáře. Ti mohou prostřednictvím služby nasazovat aplikace bez nutnosti řešit infrastrukturu pod nimi, tedy databáze, úložiště nebo servery. Vývojář nahraje kód, Zerops zajistí běh, škálování i propojení jednotlivých služeb. Startup nedávno překopával svůj produkt a zavádí mimo jiné službu, která má umožnit AI kódujícím agentům typu Claude nebo Codex pracovat přímo s reálnou infrastrukturou projektu místo izolovaných sandboxů.

Firma prostředky využije na expanzi do USA a otevření datacentra v Singapuru a na další vývoj produktu, uvádí server Vestbee. Startup založili v roce 2021 Aleš Rechtorik a Jan Saidl, projekt měl původně rozvíjet německý Contabo, který vshosting koupil, do jeho portfolia ale nezapadal. Vznikl proto spin-off, do kterého vložil pre-seed kapitál ve výši 12 milionů korun spoluzakladatel Špoljarič prostřednictvím svého fondu Gi21 Capital společně s pražským Presto Ventures. Zerops provozuje vlastní bare-metal infrastrukturu v Evropě a USA.

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

