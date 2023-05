České vědkyně zkoumají odolnost médií vůči dezinformacím

Autor: Univerzita Karlova

Vědkyně z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK se podílejí na mezinárodním výzkumu odolnosti médií vůči dezinformacím a propagandě. Tříletý grant Horizon Europe získaly s dalšími evropskými výzkumnými institucemi.





Výzkumný projekt s názvem Resilient Media for Democracy in the Digital Age (ReMeD) začal letos na jaře. Výzkumná část se zaměří na profesionální novináře, tvůrce alternativního mediálního obsahu, uživatele médií, samotná média, fungování mediálního trhu nebo také legislativu a regulace.





Výsledkem budou odborné články a kniha, doporučení, semináře zaměřené na všechny zapojené skupiny, virtuální laboratoř pro děti a dospívající, konference pro odbornou i širší veřejnost a další.

Projekt také podpoří vzdělávání novinářů a studentů komunikačních studií a posílí výměnu informací mezi novináři, vědci a odborníky z různých oblastí. Důležitým výstupem by měla být také doporučení změn na úpravu legislativy či zavedení důležitých regulací.

Tým Univerzity Karlovy tvoří Alice Němcová Tejkalová, Anna Shavit, Veronika Macková a Kateřina Turková. V průběhu projektu se připojí také Markéta Supa a Victoria Nainová.

Projekt ReMeD koordinuje španělská Universidad de Navarra a uskuteční se v mezinárodní spolupráci s University of Oxford (UK), University of Agder (Norsko), Ludwig-Maximilians-Universität München (Německo), Dublin City University (Irsko), Vrije Universiteit Brussel (Belgie), Universität Salzburg (Rakousko) a Evropskou federací novinářů.