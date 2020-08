Význam Tchaj-wanu v ČR: Foxconn u nás loni zaplatil čtvrt miliardy na daních

Předseda senátu Miloš Vystrčil v sobotu v doprovodu podnikatelů (včetně těch z IT) a politiků odletěl na oficiální návštěvu Tchaj-wanu, a to za hlasité kritiky Číny. Ta ovšem z ekonomického pohledu oproti Tchaj-wanu pro Českou republiku představuje miniaturního hráče.

Ilustrovat to lze na čerstvých číslech největšího tchajwanského investora u nás, výrobce elektroniky Foxconn (byť je řada jeho aktivit napojena na sídlo v čínském Shenzhenu). Foxconn u nás v Pardubicích vyrábí notebooky (HP Inc.), v Kutné Hoře pak servery a další hardware do datových center (zejména Hewlett Packard Enterprise).

Foxconn podle nově zveřejněných údajů v obchodním rejstříku v roce 2019 v Česku vygeneroval tržby ve přesahující 152 miliard korun a stal se tak pátou největší společností, která na našem území operuje. Zaplacená roční daň z příjmu se pohybuje kolem částky 250 milionů korun.

Největší tuzemskou entitou tchajwanské společnosti je Foxconn CZ. Ten udělal tržby přes 85 miliard s meziročním růstem o 21 procent. Zaměstnával 963 lidí, přičemž osobní náklady činily přes 540 milionů a náklady na mzdy přes 400 milionů.

Na další zaměstnanost zřejmě bude mít vliv robotizace. Loňský růst počtu zaměstnanců vzhledem k 21procentnímu růstu tržeb poskočil pouze o čtyři procenta. “To je pozitivní důsledek investic, které jsme v dřívějších letech vynaložili na programy automatizace a produktivity,” uvádí Foxconn.

Firmě také klesl zisk, což je důsledek nákladů na zavádění nových výrobků a příchod nových zákazníků. Dále se posilují vazby se současnými zákazníky. “Obchodní spolupráce s našimi tradičními zákazníky v oblasti elektroniky byla významná, neboť jsme těžili z rostoucího trendu přesouvat výrobu mimo Čínu následkem cel zavedených ve Spojených státech,”

Druhou největší entitou je Foxconn European Manufacturing Services s tržbami přes 57 miliard korun, ziskem přes 362 milionů a daní z příjmu přesahující 67 milionů. Jednotky Foxconn DRC a Foxconn 4Tech jsou spíše utlumené a společně s Foxconn Technology CZ a Foxconn Europe Digital Solutions už dělají menší čísla.

Foxconn v Praze také společně s KKCG provozuje joint-venture podnik SafeDX, pod nějž spadá datové centrum vedla sídla Sazky a cloudové služby. Čísla za rok 2019 ještě nejsou k dispozici, rok předtím byla firma ve ztrátě kolem 50 milionů. SafeDX před pár týdny odvolalo z funkce jednatelů Martin Smekala a Davida Christa.