Vzniká další internetový projekt na podporu umělců, videotéka ZaKulturou

Za několik dnů by měla odstartovat internetová videotéka ZaKulturou, která chce podpořit uměleckou scénu v době koronavirové pandemie. Vyplývá to z usnesení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Úřad nový projekt zapsal do databáze audiovizuálních mediálních služeb s předpokládaným zahájením provozu 15. prosince 2020.



Autor: Repro Lupa.cz Projekt Zakulturou.Online

ZaKulturou se představuje jako „multižánrová kulturní videotéka“ se záznamy vystoupení umělců a dalšími audiovizuálními kulturními díly. „Zakoupením záznamu pomůžete umělcům překlenout složité období a budeme se moci všichni společně těšit z jejich vystoupení v čase až koronakrize opadne,“ vysvětluje čerstvě založená společnost Dejitaru Souru, která projekt provozuje. Podle obchodního rejstříku jsou jejími majiteli Petr Kubík a Roman Almashi.

„Nešli jsme cestou měsíčního předplatného, protože jsme chtěli, aby projekt byl zcela transparentní a diváci věděli, koho přesně podporují, protože většina ze zaplacené částky jde na podporu kultury,“ sděluje text podepsaný vedoucím projektu Jakubem Kovářem. Záznamy bude možné uhradit kartou nebo bankovním převodem.

Už na konci října začal českou kulturní scénu podporovat „Netflix pro divadla“, služba s názvem Dramox.