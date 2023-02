Vzniká fond fondů na podporu evropských IT startupů

Evropská investiční banka spolu s pěti členskými zeměmi EU založily nový fond na podporu růstu nadějných evropských technologických startupů. Cílem má být zvýšení konkurenceschopnost evropského kontinentu v oblasti inovací. Takzvaná Iniciativa evropských technologických šampionů má řešit problém s nedostatečným financováním v pozdější fázi rozjezdu podnikání.





„Evropské technologické startupy často nemají dostatek kapitálu, aby mohly konkurovat v globálním měřítku, a jsou nuceny přesouvat se do zámoří. Naše iniciativa pomůže vytvořit velké množství vysoce kvalifikovaných pracovních míst a podpořit růst,“ uvedli zakladatelé fondu ve svém prohlášení.





„Evropská investiční banka odhaduje, že přibližně 75 % evropských high-tech společností je v pozdější fázi rozvoje převzato mimoevropskými investory – převážně ze Spojených států a Číny,“ řekl serveru The Next Web Nick Swan, zakladatel společnosti SEOTesting. „Fond bude muset omezit trend, aby se technologické startupy z EU snažily přesunout do zámoří. Bude také záležet na tom, jestli existence fondu podnítí britské podniky, aby zvážily přesun do EU.“

„Tato iniciativa je příkladem toho, čeho můžeme společně dosáhnout, abychom posílili hospodářskou a průmyslovou suverenitu EU,“ uvedl Bruno Le Maire, francouzský ministr hospodářství, financí a průmyslové a digitální suverenity.

Iniciativa nebude dotovat startupy přímo, ale má fungovat jako fond fondů. Jinými slovy bude prohlubovat evropské fondy rizikového kapitálu (venture capital) překlenováním mezer v dostupnosti financování. Tak pomůže evropským institucionálním investorům diverzifikovat jejich potfolio a zároveň zajistí kontinuální tok kapitálu do rostoucích příležitostí na kontinentu.