Lupa.cz  »  Vzniká investigativní PastVina, založil ji Hlídač státu s bývalými reportéry ČT

Vzniká investigativní PastVina, založil ji Hlídač státu s bývalými reportéry ČT

Filip Rožánek
Včera
přidejte názor

Sdílet

Zuzana Černá a Václav Crhonek, projekt PastVina Autor: PastVina
Zuzana Černá a Václav Crhonek, projekt PastVina

Na českou mediální scénu vstupuje nový investigativní projekt PastVina, který oficiálně zahájí svou činnost 4. listopadu 2025. Projekt založila organizace Hlídač státu a jeho hlavními tvářemi jsou bývalí reportéři České televize Zuzana Černá a Václav Crhonek.

K financování činnosti spustili autoři veřejnou sbírku na portálu Donio s cílovou částkou jeden milion korun. Projekt se má zaměřit na tvorbu videoreportáží, kterých plánuje v prvním roce zveřejnit desítku. První reportáž se bude věnovat tématu sportovních dotací.

Dle vyjádření autorů je formát videoreportáží výrobně nákladný, což je důvodem sbírky, ale zároveň jej považují za atraktivní pro diváky, včetně mladší generace. Získané prostředky chtějí využít na rozšíření datových analýz, a pokud dosáhnou vyšší cílové částky, plánují rozšířit redakci o dalšího novináře a doplnit obsah o satirické formáty.

Na dodržování novinářské etiky a nezávislost projektu má dohlížet nově zřízená redakční rada. Jejími členy jsou mediální manažer a bývalý vládní zmocněnec pro média Michal Klíma, první ředitel České televize Ivo Mathé, šéfredaktorka serveru Mediaguru Martina Vojtěchovská a producentka Kamila Zlatušková. Projekt rovněž plánuje zveřejnit svůj etický kodex.

Zuzana Černá a Václav Crhonek působili v České televizi v pořadech 168 hodin a Reportéři ČT, kde se věnovali tématům korupce a politického zákulisí. Mezi jejich známé kauzy patří například majetkové poměry exministra zdravotnictví Petra Arenbergera či nekalosti kolem developerského projektu v nejpřísněji chráněné oblasti Krkonoš. Zuzana Černá je také spoluautorkou reportáže o střelbě na Filozofické fakultě, která získala Novinářskou cenu 2024.

Zakladatelé PastViny uvádějí, že chtějí propojit investigaci s datovým zázemím Hlídače státu a že jejich stěžejní zjištění budou volně dostupná. Předplatitelé dostanou bonusové materiály.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent Microsoft Office﻿ a Google Workspace﻿?

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Spadl z posedu a šlo mu o život. Zachránila ho přímá masáž srdce

Český Mews se rozrůstá, kupuje americký DataChat

Od jaké výše příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně?

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Část praktiků neočkuje. Co mohou pacienti dělat?

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Cloud není žádný freestyle, říká Jan Knyttl ze SoftwareOne

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Švarcsystém 2.0: Na co si dát pozor a co se chystá?

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Konference CIF25: 20 let médií, AI a budoucnost marketingu. Přijďte 4. listopadu
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).