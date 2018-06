 »  Vzniká nový deník založený na Denníku N, má stát na placeném digitálním obsahu

David Slížek

Už na podzim má na českém trhu odstartovat nový placený deník, který vznikne na systému slovenského placeného Denníku N. Primárně bude vycházet v elektronické podobě a k ní by měl nabídnout jako doplněk i tištěnou verzi. Za projektem, který zatím neoznámil své jméno, stojí investoři spojení s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky.

„Půjde o ideologicky nepředpojatou platformu přinášející ověřené informace a souvislosti nezbytné pro otevřenou diskusi, kritické myšlení a odpovědné občanské rozhodování. V novém deníku najdete to, co potřebujete vědět; žádný balast, bulvár nebo šokující titulky, které znamenají více klikání na reklamy, ale od toho skutečně důležitého jen odvádějí pozornost,“ slibují tvůrci na webu, kde se mohou zájemci registrovat, pokud chtějí dostat další informace o startu nového média.

Ředitelem nového vydavatelství bude Ján Simkanič (dosavadní výkonný ředitel společnosti Internet Info, vydavatele Lupa.cz, který na konci června ve firmě končí – pozn. redakce). Šéfredaktorem bude bývalý šéfredaktor serveru Aktuálně.cz Pavel Tomášek.

Projekt bude, stejně jako slovenský Denník N, stát na vybírání digitálního předplatného. Finančně soběstačný se má podle plánů vydavatele stát do několika let. „Doufáme, že bychom se do pěti let mohli dostat na stejný počet předplatitelů, jako má dnes Denník N. Při počtu 20 až 30 tisíc předplatitelů bychom mohli být soběstační a fungovat nezávisel na investorech,“ upřesňuje Simkanič v rozhovoru pro Denník N.

Finance na rozjezd deníku poskytne skupina investorů, mezi kterými jsou podnikatelé Jaroslav a Silke Horákovi (Albatros Media), Martin Vohánka (W.A.G. payment solutions) a Libor Winkler (RSJ).