VZP mění systém úhrad tak, že by mohlo projít více technologických inovací

Všeobecná zdravotní pojišťovna spustí 1. července pilotní ověřování řízeného vstupu technologických inovací do systému úhrad. Nová metodika schválená její správní radou má vyřešit chybějící legislativní i metodický postup, jak nové technologie do zdravotnictví zařazovat, posuzovat a hradit. Podle samotné VZP tak dnes inovace vstupují do systému jen nahodile.
„Zjednodušeně řečeno, navrhované inovace po posouzení jejich bezpečnosti a efektivity ověřujeme praxí. Během roku až dvou jsou využívané buď samotnými pacienty například při chronickém onemocnění pro sledování stavu, nebo lékaři třeba v diagnostice,“ popisuje Ivan Duškov, ředitel VZP ČR.
V první fázi se VZP zaměří na AI v diagnostice, aplikace pro řízení chronických onemocnění a nástroje pro podporu prevence. Žádost o zařazení bude moci podat výrobce, vývojář, univerzita i konsorcium. Posouzení podle bezpečnosti, ochrany dat, přínosů a kvality má proběhnout do tří měsíců a postará se o něj VZP, odborný hodnotící panel a externí odborníci.
Pro schválené technologie bude stanovena prozatímní úhrada na 12 až 24 měsíců. Během této doby se jejich přínos ověří v praxi, například tím, jestli se zlepšila léčba nebo snížil počet hospitalizací. Pokud se efektivita prokáže, technologie se zařadí do běžných úhradových mechanismů. V opačném případě bude z katalogu vyřazena.
Pojišťovna se inspirovala německým systémem DiGA, který je spolu s belgickým modelem považován za vzor v Evropě a posloužil jako podklad pro řadu dalších zemí.