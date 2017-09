 »  Wall Street Journal ruší tištěná vydání v Evropě a Asii, klesá jim inzerce

Jan Sedlák

Ekonomický deník The Wall Street Journal oznámil, že zavírá tištěné edice pro Evropu a Asii. Poslední vydání na starém kontinentě vychází dnes, Asie má týden k dobru. Noviny v obou regionech už nějakou dobu propouštěly, stávající osazenstvo by mělo být prozatím nespecifikovaným způsobem začleněno do nové struktury.

Důvodem zavírání tištěných edicí jsou klesající výnosy z inzerce. V posledním kvartálu tržby z reklamy spadly o 12 procent, v roce 2016 se „print“ propadl o 20 procent.

Čtenáři WSJ se přesouvají na internet. Deník na něm jako jeden z prvních zavedl paywall. Nejdříve v jemnější verzi, kdy se například z Googlu dalo k obsahu dostat zdarma, a nakonec obsah zpoplatnil zcela.

Wall Street Journal má 1,3 milionu digitálních předplatitelů a dokáže přidávat více než 110 tisíc nových každý kvartál. Rozjel také strategii „WSJ 2020“, která rozvíjí zejména mobilní aktivity a utlumuje právě tištěné. Zvyšuje se rovněž cena za předplatné.

WSJ na digitální předplatné láká i častými akcemi. Aktuálně například nabízí tři měsíce za jedno euro. Poté se cena zvedne na 29 eur za měsíc. Problémem nicméně je, že systém předplatného do digitální éry po technické a uživatelské stránce ještě úplně nedorazil. Předplatné je například skoro nemožné zrušit a je nutné volat na infolinku.

Z podobných světových médií mají internetový paywall také Financial Times. Konkurenční Bloomberg nabízí ekonomické zpravodajství zdarma, ten ale těží z předplatného na svůj investorský terminál. Týdeník The Economist na webu nabízí pár článků měsíčně zdarma, poté už také vyžaduje peníze.