Warhorse už prodali šest milionů kopií hry Kingdom Come: Deliverance, tržby jdou do miliard

Autor: Warhorse Studios

České historické RPG hry Kingdom Come: Deliverance od Warhorse Studios se po šesti letech od vydání prodalo šest milionů kopií. Firma neuvedla, kolik k tomu prodala obsahových rozšíření (DLC).





Středověký titul i po letech stále generuje příjmy. Warhorse v roce 2022 vykázala tržby přes 152 milionů korun. Celkově hra přinesla více než dvě miliardy korun. Čísla za rok 2023 ještě nejsou k dispozici.





Warhorse Studios jsou součástí švédského kolosu Embracer Group, konkrétně jeho sekce Plaion (dříve Koch Media). Embracer firmu koupil v roce 2019, a to od Zdeňka Bakaly, Daniela Vávry a Marina Klímy.

Embracer se po velkých nákupech vypořádává s problémy, propouští a ruší studia a hry. Zdá se, že na Česko to zatím velké dopady nemá. Warhorse pracují na stále neoznámeném titulu (odhaduje se nástupce Kingdom Come). Brněnští Ashborne Games, kteří po Švédy rovněž spadají, koncem loňského roku vydali strategii Last Train Home, která má být úspěšná. Před pár dny k ní vyšlo DLC.