Warner Bros. Discovery zkoumá, jestli by nebylo lepší prodat celou firmu

Mediální společnost Warner Bros. Discovery v úterý oznámila, že sice pokračuje v plánovaném rozdělení na dvě firmy, ale zároveň zkoumá i možnost prodeje celého podniku. V tiskové zprávě společnost upřesnila, že reaguje na nezávazný zájem, který o koupi celé skupiny i její samostatné divize Warner Bros. projevilo několik blíže nespecifikovaných stran.
Podle médií by jedním ze zájemců mohla být korporace Paramount Skydance.
Původně měly do poloviny roku 2026 vzniknout dvě samostatné společnosti, Warner Bros. a Discovery Global. Představenstvo nyní posoudí, zda v tomto původním plánu pokračovat, přistoupit k prodeji celé společnosti, nebo uskutečnit samostatné transakce pro divize Warner Bros. a Discovery Global.
„Nadále podnikáme důležité kroky, abychom naši společnost připravili na úspěch v dnešním vyvíjejícím se mediálním prostředí, a to tím, že prosazujeme naše strategické iniciativy, vracíme našim studiím vedoucí postavení v oboru a globálně rozšiřujeme HBO Max,“ prohlásil generální ředitel David Zaslav.
„Není překvapením, že značná hodnota našeho portfolia získává stále větší uznání ze strany ostatních na trhu. Poté, co se objevila poptávka z několika stran, jsme zahájili komplexní přezkum strategických alternativ, abychom identifikovali nejlepší cestu vpřed k uvolnění plné hodnoty našich aktiv,“ dodal.
Přezkoumání všech příležitostí je podle vedení firmy v nejlepším zájmu akcionářů. Společnost Warner Bros. Discovery zdůraznila, že si nestanovila žádný termín pro dokončení přezkumu. Firma neplánuje další oznámení, dokud její představenstvo neschválí konkrétní postup.