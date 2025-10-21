Lupa.cz  »  Warner Bros. Discovery zkoumá, jestli by nebylo lepší prodat celou firmu

Warner Bros. Discovery zkoumá, jestli by nebylo lepší prodat celou firmu

Filip Rožánek
Včera
přidejte názor

Sdílet

Warner Bros. Discovery Autor: Warner Bros. Discovery
Warner Bros. Discovery (ilustrační foto)

Mediální společnost Warner Bros. Discovery v úterý oznámila, že sice pokračuje v plánovaném rozdělení na dvě firmy, ale zároveň zkoumá i možnost prodeje celého podniku. V tiskové zprávě společnost upřesnila, že reaguje na nezávazný zájem, který o koupi celé skupiny i její samostatné divize Warner Bros. projevilo několik blíže nespecifikovaných stran. 

Podle médií by jedním ze zájemců mohla být korporace Paramount Skydance.

Původně měly do poloviny roku 2026 vzniknout dvě samostatné společnosti, Warner Bros. a Discovery Global. Představenstvo nyní posoudí, zda v tomto původním plánu pokračovat, přistoupit k prodeji celé společnosti, nebo uskutečnit samostatné transakce pro divize Warner Bros. a Discovery Global.

„Nadále podnikáme důležité kroky, abychom naši společnost připravili na úspěch v dnešním vyvíjejícím se mediálním prostředí, a to tím, že prosazujeme naše strategické iniciativy, vracíme našim studiím vedoucí postavení v oboru a globálně rozšiřujeme HBO Max,“ prohlásil generální ředitel David Zaslav.

„Není překvapením, že značná hodnota našeho portfolia získává stále větší uznání ze strany ostatních na trhu. Poté, co se objevila poptávka z několika stran, jsme zahájili komplexní přezkum strategických alternativ, abychom identifikovali nejlepší cestu vpřed k uvolnění plné hodnoty našich aktiv,“ dodal.

Přezkoumání všech příležitostí je podle vedení firmy v nejlepším zájmu akcionářů. Společnost Warner Bros. Discovery zdůraznila, že si nestanovila žádný termín pro dokončení přezkumu. Firma neplánuje další oznámení, dokud její představenstvo neschválí konkrétní postup.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Jak správná volba platebních metod zvyšuje konverze

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší

MicroPythonOS je grafický operační systém pro ESP32

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

Sláva bramborám a dýním: recepty na jídla, která zvládne i začátečník

Videoslužby zdražily. Kolik stojí a jak hlídají přístupy?

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Záchrance můžete napsat i SMS. Dispečink vám odpoví také zprávou

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

Dušičky vs. Halloween: Víte, kdy se slaví a v čem se liší?

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).