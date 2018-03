 »  Web Rohlik.cz byl mimo provoz, na server někdo nahrál pornofotky

David Slížek

Web potravinového online supermarketu Rohlik.cz byl dnes večer dočasně mimo provoz. Správci jej stáhli poté, co se na hlavní stránce objevily pornografické fotografie.

Podle šéfa serveru Tomáše Čupra se do administrace frontendu dostali neznámí útočníci, kteří získali patrně slabé heslo k jednomu z administrátorských účtů v marketingovém oddělení. Tomu by odpovídalo i to, že dotyčné fotografie se načítaly přímo z CDN Rohlíku.

Před cvhvílí nám někdo kvůli slabému heslu jednoho z účtů v marketingovém oddělení nahrál na hompepage obrázky porna. Web byl takto aktivní asi 5 minut. Účet jsme odstranili a v pracujeme na funkci, která znemožní používání slabých hesel. Všem, kteří obrázky viděli se omlouvám! — Tomas Cupr (@tomcuprcz) 28. března 2018

Web se asi po čtvrt hodině opět alespoň částečně vrátil k životu, sekce s úvodními upoutávkami, kde původně pornofotky byly, je ale momentálně stále nefunkční.