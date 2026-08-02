Lupa.cz

Web Státní zdravotního ústavu byl napaden. Hackeři zneužili zranitelnost, zdravotní systém prý nenaruší

Jan Sedlák
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Hack webu Státního zdravotního ústavu Autor: Lupa.cz
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Oficiální web Státního zdravotního ústavu (SZÚ) byl napaden hackery. V současné době nefunguje a místo nich se zobrazuje oznámení, že webové stránky jsou v rekonstrukci. Předtím na něm ale visela zpráva od hackerské skupiny vystupující pod názvem FEDBUSINESS.

FEDBUSINESS je turecká hacktivistická skupina. Jejími členy jsou osoby s přezdívkami SpyDark, Revonzy, MecTruy, BBL a Radoxin.

Útočníci na webu SZÚ zanechali zprávu v turečtině: “Yurtta sulh, cihanda sulh.” To je v překladu znamená “Mír doma, mír ve světě.” Jde o citaci Mustafy Kemala Atatürka, zakladatele moderního Turecka.

Skupina na web umístila odkaz na kanál na Telegramu, nachází se na adrese t.me/fedbusiness. Uveden byl také odkaz na imhateam.org, hackerské fórum v turečtině.

Na Redditu začal vystupovat uživatel s přezdívkou FedBusiness. Uvedl tam, že nešlo o cílený útok, ale o hromadné skenování zranitelnosti webových serverů. Na webu SZÚ měl najít čtyři měsíce starou zranitelnost. Uživatel zároveň uvedl, že nebude ven vypouštět žádnou databázi nebo narušovat zdravotnický systém země.

Lupa oslovila tiskové oddělení SZÚ, to ale zatím na dotazy nereagovalo. Není jasné, zda útočníci napadli také další systémy úřadu, včetně těch interních a citlivých.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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