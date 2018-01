 »  Webnode chystá vstup na mobily, propojil se s brněnskými Touch Art

Jan Sedlák

Brněnští mobilní vývojáři Touch Art koncem loňského roku oznámili investici pět milionů korun od rovněž brněnského podniku Webnode (náš text). Nyní se rozjíždí strategická spolupráce, která má Webnode pomoci dostat se z desktopového webu také na mobilní zařízení. Firma nabízí rychlé vytvoření jednoduchého firemního či osobního webu.

„Pomáháme Webnode na trh dostat jejich mobilní aplikaci a obecně se dostat na mobilní trh,“ popisuje pro Lupu zakladatel a šéf Touch Art Roman Maštalíř. O co přesně jde, společnosti prozatím nekomentují.

Investice, za kterou Webnode získal v Touch Art třicetiprocentní podíl, každopádně firmě garantuje dostupnost a kapacity mobilních vývojářů, jež Touch Art zaměstnává.

Nadále vlastní byznys

V Brně už podobné propojení dvou firem bylo k vidění. Kiwi.com například v roce 2016 koupilo společnost Trinerdis, která se rovněž začala věnovat vývoji mobilních aplikací. V Praze zase podobný krok přišel po odkupu Inmite ze strany Avastu.

V případě Touch Art a Webnode o tak definitivní propojení nejde. „Webnode má pro nás prioritu, ale nadále se věnujeme také našemu vlastnímu byznysu,“ navazuje Maštalíř. Ani v celkových ročních tržbách nemá investor tvořit významnější část.

Šéf Webnode Vít Vrba původně delegovat mobilní vývoj na externí firmu nechtěl. Po vzájemných debatách ale došlo na investici. Mimo jiné i z toho důvodu, že Touch Art vedle zakázkového vývoje rozvíjí vlastní SaaS aplikaci Eventee pro pořadatele různých konferencí a podobně.

S ní nyní Maštalíř míří na tři měsíce do New Yorku. Byla vybrána do projektu CzechAccelerator pořádaného státní agenturou CzechInvest (náš rozhovor).

Rozdělení portfolia

Touch Art už má se zahraničním zkušenosti. Firmě se daří získávat zakázky na mobilní vývoj například ze Švýcarska a Spojených států. Tam se dělalo i na jednom státním projektu. „Na západních trzích jsme stále celkem levní, ale zároveň s pověstí kvality nikoliv vývojářů v Indii,“ říká Maštalíř. „Pomáháme firmám, které jsou dlouho na trhu, jít také na mobily.“

Touch Art má za sebou vývoj 60 mobilních aplikací. Firma má základy zhruba v době, kdy se na trh dostávaly první iPhony a iPady. Prvním úspěšným titulem byla hra Airport One, která tehdy vydělala 14 tisíc dolarů. Pak začaly přicházet první vývojové zakázky.

Zakázkový vývoj ale nejde donekonečna škálovat, proto se Touch Art rozhodli investovat do Eventee. Mezi zákazníky služby patří třeba GrowJOB Institute. Webnode má pomáhat s go-to-market a Touch Art má také přístup k know-how svého investora.