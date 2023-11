WeChat je nebezpečný, upozorňuje NÚKIB. V Česku ho má v mobilech 40 tisíc lidí

Autor: Depositphotos

Používání mobilní aplikace WeChat a její čínské verze Weixin představuje bezpečnostní hrozbu. Upozorňuje na to Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Aplikace podle jeho zjištění sbírá velký objem uživatelských dat, a to by – v kombinaci se způsobem jejich sběru – mohlo sloužit k přesnému zacílení kybernetických útoků.





Platforma WeChat celosvětové využívá přibližně 1,3 miliardy aktivních uživatelů. Je nejvíce oblíbená v Číně a v zemích s početnějšími čínskými komunitami. V Česku ji užívá přibližně 40 tisíc lidí. Podle NÚKIBu jde ale přitom často i o exponované osoby – diplomaté, obchodníci, akademici nebo čínští disidenti. Jejich citlivá data sesbíraná aplikací by tak v budoucnu mohla být zneužita například k vydírání.





NÚKIB letos v březnu varoval před jinou sociální sítí TikTok od čínské společnosti ByteDance. „K vydání upozornění nás vedly nejen vlastní analýzy, ale i informace od tuzemských a zahraničních partnerů. Na rozdíl od TikToku je ale počet uživatelů u platformy WeChat výrazně nižší, a proto jsme přistoupili v tomto případě k upozornění, nikoli k vydání varování,“ vysvětluje rozdíl ředitel NÚKIBu Lukáš Kintr.

WeChat vyvíjí a provozuje čínská společnost Tencent se sídlem v Šen-Čenu. Řídí se tedy čínskou legislativou, která je v mnoha ohledech velmi striktní, pokud jde o spolupráci s čínskými vládnimi úřady. Dle otevřených zdrojů i informací od partnerů NÚKIBu je Tencent provázaná s čínskou státní správou a tamní komunistickou stranou.

WeChat byl už zakázán v Indii a stejně tak v některých státech USA. V Nizozemí letos vydali doporučení pro státní zaměstnance nepoužívat aplikace ze zemí, které proti státu vedou ofenzivní kybernetické operace.