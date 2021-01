WhatsApp po reakcích uživatelů odložil platnost nových podmínek na polovinu května

Uživatelé komunikátoru WhatsApp dostali více času na rozhodnutí, zda odsouhlasí nové podmínky používání a ochrany soukromí. WhatsApp oznámil, že lhůtu posouvá z 8. února až na 15. května. Podle oficiálního zdůvodnění kvůli tomu, že se kolem podmínek vyrojila „řada nejasností“ a „množství dezinformací“.

Nové podmínky přinášejí úpravy v tom, jaká data může WhatsApp sdílet s Facebookem a dalšími jeho společnostmi. Uživatelů v EU se ale tato změna netýká.

Konkurenční komunikační služby jako Signal nebo Telegram po zveřejnění nových podmínek WhatsAppu oznámily zvýšený zájem uživatelů o své služby.

WhatsApp reagoval vysvětlováním, že nebude s Facebookem sdílet obsah chatů a hovorů, které uživatelé přes jeho služby uskuteční - jsou totiž chráněny koncovým (end-to-end) šifrováním.

Podle oficiálního prohlášení WhatsApp nesbírá ani metadata o tom, kdo s kým si píše či volá. „Mobilní operátoři tyto informace běžně uchovávají. My jsme však přesvědčeni, že uchovávání záznamů o dvou miliardách uživatelů je riskantní, a to jak z hlediska soukromí, tak z hlediska bezpečnosti, a proto to neděláme,“ píše služba.

Aplikace podle něj nemá přístup ani k informacím poloze, které se uživatel rozhodl nasdílet se svými kontakty.

Jaká data WhatsApp sbírá a co sdílí s Facebookem

V nových podmínkách nicméně stále stojí, že WhatsApp může sbírat a používat data o účtu (telefonní číslo, údaje v profilu uživatele), o jeho kontaktech (pokud uživatel povolí sdílení svých kontaktů z telefonu).

Dále může sbírat údaje o používání služby (včetně různých metadat o interakcích s dalšími uživateli), o používaném zařízení (model, operační systém, stav baterie, síla signálu, mobilní síť, poskytovatel připojení…) nebo o poloze (i když uživatel aplikaci nepovolí používání polohových služeb, snaží se WhatsApp zhruba odhadnout jeho polohu přes IP adresu či telefonní číslo).

V evropské verzi podmínek je výslovně napsáno, že i když WhatsApp některé z těchto informací s Facebookem sdílí, Facebook je nesmí využívat pro své vlastní účely (tedy například pro cílení reklamy).

Podle nových podmínek pro mimoevropské uživatele bude WhatsApp moci sdílet s Faceboookem (a dalšími jeho společnostmi) informace o účtu (např. telefonní číslo), data o platebních transakcích (pokud uživatel nějaké přes WhatsApp provedl), provozní údaje služby, informace o tom, jak uživatel interaguje s ostatními (včetně firem), data o mobilním zařízení, IP adresu a další informace, které WhatsApp sbírá.