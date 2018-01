 »  WhatsApp spustil aplikaci pro firmy, dostupná je zatím jen v několika zemích

David Slížek

Firemní účty, pokročilé nástroje na správu konverzací nebo podrobnější statistiky. To jsou některé funkce, které nabízí nová aplikace WhatsApp Business, kterou dnes firma vypustila do světa. Vlastně jen do jeho části: používat ji zatím mohou firmy v USA, Velké Británii, Mexiku, Itálii a Indonésii.

Aplikace je zadarmo a zatím je dostupná jen pro Android. Firmy si v ní mohou založit svůj firemní účet. Profily firem budou označeny, aby je uživatelé poznali od těch soukromých. Časem má přibýt i ověření jejich pravosti, které bude založeno na telefonním čísle.

Firemní profily nabízejí informace o firmě a možnostech, jak ji mohou uživatelé kontaktovat. WhatsApp Business společnostem přináší také nástroje pro správu konverzací: mohou zadat uvítací zprávu nebo nadefinovat rychlé odpovědi na často kladené otázky. Firmy také mají přístup k jednoduchým statistikám konverzací.

Kdy bude aplikace dostupná i v dalších zemích, včetně Česka, zatím WhatsApp nezveřejnil.