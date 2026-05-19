Whistleblowing platforma FaceUp získala přes 100 milionů, i od brněnského fondu, s nímž investuje biskupství

Iva Brejlová
Dnes
Faceup: Pavel Ihm, Jan Sláma, David Špunar Autor: FaceUp

Startup FaceUp oznámil investiční kolo, v němž získal přes 110 milionů Kč. Projekt funguje jako whistleblowing systém pro firmy, poskytuje online prostor, který můžou společnosti použít jako anonymní kanál pro zpětnou vazbu od svých zaměstnanců a splnit tak požadavky EU. I vedle nich jej firmy používají jako platformu pro sběr zpětné vazby zaměstnanců či oznámení rizik. Investiční kolo vedl chorvatský fond Fil Rouge Capital a významným účastníkem byl i nový fond JIC Ventures sdružující inovační agenturu JIC, Jihomoravský kraj, město Brno, čtyři brněnské univerzity, řadu soukromých investorů a také mimo jiné Biskupství brněnské.

FaceUp začínal jako studentský projekt v prostorách JIC a s jeho konzultační podporou. Původním záměrem bylo pomáhat obětem šikany ve školách a fungoval pod názvem Nenech to být (NNTB). Po třech letech se nápad transformoval do komerční SaaS platformy pro firmy. Dnes FaceUp dosáhne na více než milion a půl zaměstnanců a studentů ve více než 70 zemích světa a stal se loni druhou nejrychleji rostoucí technologickou firmou v Česku a čtvrtou ve střední Evropě v žebříčku Deloitte Technology Fast 50. „FaceUp se naučil dělat B2B byznys s velkými korporacemi – v bankách, ve světových značkách, v regulovaných prostředích. Dostat se přes bezpečnostní certifikace, které instituce vyžadují, to je reálná vstupní bariéra. A tu překonali,“ říká Miloš Sochor, managing partner JIC Ventures.

Kromě zmíněných investorů se kola účastnily slovenský Venture to Future Fund a pražský Gi21 Capital. Výrazně se zapojili i stávající investoři Jiří Hlavenka, Tilia Impact Ventures a Reflex Capital spolu se skupinou andělských investorů a zaměstnanců. Celková vybraná částka se tímto kolem, v pořadí třetím v historii firmy, vyšplhala na 210 milionů Kč.

Investici hodlá FaceUp využít na rozvoj platformy tak, aby vznikl komplexní modulární systém pokrývajícímu celou agendu ethics & compliance manažerů. Firma se chce uplatnit u velkých korporací i v USA a Spojených arabských emirátech.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

