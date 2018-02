 »  Wikipedia končí s projektem Zero, který ji měl zpřístupnit bez placení za mobilní data

David Slížek

Projekt, který měl zajistit lidem zejména v rozvojových zemích mobilní přístup ke stránkám Wikipedie bez placení drahých poplatků za data, končí. Postupné utlumení Wikipedia Zero oznámila Wikimedia Foundation na svém blogu.

Wikipedia v rámci programu od roku 2012 navázala partnerství se skoro stovkou mobilních operátorů v 72 zemích světa. Firmy souhlasily, že svým uživatelům nebudou za přístup ke stránkám Wikipedie účtovat žádné poplatky.

Od roku 2016 sledujeme postupný pokles zájmu o tento projekt, vysvětluje dnes Wikipedia, proč Zero končí. Vysvětluje si to tím, že se rychle mění mobilní trh a ceny dat v řadě zemí klesají. Další bariérou je to, že v zemích mimo Evropu a severní Ameriku není Wikipedia příliš známá.

Wikipedia Zero bude fungovat ještě v letošním roce, nechá doběhnout stávající partnerství a nebude už uzavírat žádná nová.