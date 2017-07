 »  Windows 10 přestaly podporovat některé počítače, nelze získat aktualizaci

Jan Sedlák

Na některé počítače už není možné nainstalovat Creators Update, prozatím poslední velkou aktualizaci k Windows 10. Jde často o stroje oznámené v roce 2012 a na trh doručené v letech 2013 a 2014, které zároveň využívají čipy ze série Atom Clover Trail od Intelu. Patří mezi ně třeba HP Envy X2.

Na problém upozornil server ZDNet, který se také pustil do dalšího pátrání. Pokus o nainstalování Creators Update vedl k zobrazení varování „Windows 10 is no longer supported on this PC“ (Windows 10 nejsou na tomto PC nadále podporovány). Problém prozatím nemá řešení a jako poslední aktualizaci lze používat Anniversary Update.

Problém se zřejmě týká toho, čemu Microsoft začal říkat „Windows-as-a-Service“, tedy Windows jako služba. Do tohoto ranku spadá i povýšení starších Windows na Windows 10, které bylo k dispozici zdarma.

Microsoft se zde zmiňuje, že každý „feature update“ bude podporován dalšími servisními aktualizacemi po dobu 18 měsíců. Jak připomíná ZDNet, Microsoft už při ohlašování upgradu na Windows 10 zmínil do této doby poněkud zmatenou věc, že po upgradu na Windows 10 bude systém udržovat aktuální „po dobu podporované životnosti zařízení“.

To tedy nejspíše může znamenat, že zařízení s Atom Clover Trail, mezi které patří řada 2v1 přístrojů, už v budoucnu takovou podporu mít nemusí. Microsoft se k problému ještě nevyjádřil a je možné, že s Intelem na nápravě pracuje. Acer se na fóru zmiňuje, že s Microsoftem pracuje na ovladačích. Problém se rovněž řeší na Microsoft TechNetu.