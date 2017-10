 »  Windows Mobile? Už žádné nové funkce, ani hardware, přiznal viceprezident Microsoftu

David Slížek

Microsoft oficiálně uznal to, co bylo už dlouho jasné: jeho mobilní systém Windows 10 Mobile neuspěl a firma ho nebude dále rozvíjet. Viceprezident Microsoftu Joe Belfiore o víkendu v sérii tweetů potvrdil, že firma bude operační systém už jen udržovat.

„Platformu budeme samozřejmě i nadále podporovat… Opravy bugů, bezpečnostní záplaty a podobně. Ale vývoj nových funkcí/hardwaru není v plánu,“ napsal v jedné ze zpráv.

Of course we'll continue to support the platform.. bug fixes, security updates, etc. But building new features/hw aren't the focus. :( https://t.co/0CH9TZdIFu