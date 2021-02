Wonder Woman 1984 kvůli pandemii přeskočí kina, v Česku bude na HBO Go

Filmové studio Warner Bros. kvůli pandemii neuvede očekávaný superhrdinský snímek Wonder Woman 1984 v kinech, ale zpřístupní ho na streamovací službě HBO Max. Na trzích, kde tato platforma ještě není přístupná, využije současnou aplikaci HBO Go.

Jak informovala tisková mluvčí HBO Europe Pavla Brožková, na českém a slovenském trhu bude premiéra 15. dubna 2021. Bude to mimochodem dva týdny po uvedení v Polsku, Maďarsku a Rumunsku.

Film navazuje na čtyři roky starý snímek Wonder Woman o hrdince z komiksů DC. Slavnostní premiéra se několikrát posouvala, měla být v červnu 2020, srpnu 2020, říjnu 2020, prosinci 2020… až nakonec bude jen online.

Studio Warner Bros. v prosinci 2020 oznámilo, že obdobnou strategii jako v případě Wonder Woman 1984 uplatní také u dalších chystaných premiér. Letos má v plánu 17 premiér velkorozpočtových snímků, přičemž je na streamovacích službách zpřístupní na dobu jednoho měsíce ve stejný den, kdy by měla být jejich kinopremiéra. Naštvalo tím zejména americké řetězce kin, které doufaly, že velké filmové trháky jim pomohou po případném uvolnění protiepidemických opatření přilákat diváky zpět do kinosálů. Takto však nebudou mít žádný náskok před domácím sledováním.