 »  WSJ: Facebook možná čeká vyšetřování kvůli interoperabilitě

Karel Wolf

Vyšetřování, které podle amerického listu The Wall Street Journal zvažuje a připravuje Federální obchodní komise (FTC), má řešit nedostatečnou interoperabilitu s aplikacemi třetích stran a naopak až přílišnou provázanost vlastních aplikací Facebooku.

Facebook podle FTC možná porušuje americká antimonopolní pravidla. Deník se odvolává na zdroje dobře obeznámené se situací. Chystané vyšetřování má zkoumat, zdali sociální síť neblokuje přístup ke svým aplikacím (Instagram, Messenger a WhatsApp) svým potenciálním rivalům a nenarušuje tak volnou soutěž.

Pokud by se toto podezření ukázalo jako pravdivé, mělo by to kromě pravděpodobné pokuty hlavně další dva důsledky: zákaz podobných praktik do budoucna a omezení provázanosti vlastních aplikací. Extrémním případem by pak mohlo být i rozdělení společnosti podle amerických antimonopolních zákonů, jejich jádro je ale dnes více jak 100 let staré (Sherman Act of 1890, Clayton Act of 1914 a Federal Trade Commission Act of 1914) a jejich výklad se postupem času posouvá, tato možnost je tedy nejméně pravděpodobná.

Facebook ani samotná FTC zprávu deníku nekomentovala, na oznámení již ale stačily zareagovat trhy a cena akcií společnosti se na krátko propadla téměř o 5 procent.