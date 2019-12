 »  WTO prodloužilo moratorium na cla pro digitální obchod do června 2020

Karel Wolf

Členové světové obchodní organizace si odsouhlasili prodloužení již 20 let starého moratoria na prodej digitálních služeb a obsahu do června 2020. To existuje od roku 1998 a původně pomáhalo rychlejší adopci internetu, vypršet mělo letos v prosinci.

Právě díky tomuto zákazu dnes neplatíme cla u elektronicky distribuovaného obsahu jako je například software, video, cloudové služby, nebo elektronické knihy. Moratorium se nicméně prodlouží pouze o 6 měsíců: „Členové si odsouhlasili prodloužení stávající praxe, tedy nezavádění cel na elektronické přenosy, až do 12. ministerské konference,“ uvádí ve svém prohlášení WTO, konference se uskuteční příští rok v červnu v Kazachstánu.

Moratorium na tzv. „digitální obchod“ (v užším významu) mělo původně vypršet letos v prosinci. Na jeho konec netrpělivě čeká řada rozvojových zemí i rychle se vzmáhajících se ekonomik (Indie, Sri Lanka a Jihoafrická republika). Ty totiž dnes rozvíjejí vlastní digitální ekonomiky a těší se na to, až budu moci vykompenzovat ztracené příjmy z tradičních cel jejich uvalením právě na digitální obchod. Před zrušením moratoria letos opět varovala Mezinárodní obchodní komora (ICC), ta dlouhodobě tvrdí, že zavedení digitálních cel by mohlo způsobit totální zmatek v internetové ekonomice a speciální pravidla jsou v tomto případě potřeba.