Xaver Veselý fotkou s Vandasem pravidla neporušil, vzkazuje Rada ČRo

Moderátor Luboš Xaver Veselý neporušil předvolební pravidla Českého rozhlasu ani jeho kodex, když se na takzvaném Vlasteneckém setkání nechal vyfotit s předsedou Dělnické strany Tomášem Vandasem. Vedení Českého rozhlasu se na tom shodlo s Radou Českého rozhlasu, která na fotografii obdržela pět stížností.

Luboš Xaver Veselý na regionálních stanicích Českého rozhlasu provází dvěma pořady. První se jmenuje Xaver a host, druhý Xaverův veselý kvíz.

Předvolební pravidla zakazují, aby zaměstnanci a spolupracovníci ohrožovali nestrannost, důvěryhodnost a dobrou pověst Českého rozhlasu tím, že jakkoliv vystoupí na podporu subjektů a kandidátů, a to i ve formě vyjadřování a publikování svých osobních názorů a komentářů na politické záležitosti v jiných médiích, na internetových stránkách (včetně blogů) a na sociálních sítích. Za propagaci subjektu, politika nebo kandidáta se považuje i prezentování a viditelné umísťování fotografií, plakátů, samolepek, odznaků a dalších materiálů vyrobených na podporu nebo naopak za účelem poškození kandidátů.

„Toto ustanovení by mohlo být v krajním případě posuzováno jako porušení pravidel, byť by šlo skutečně o hraniční případ. V situaci, kdy ovšem následně (s odstupem dvou dnů) moderátor Veselý veřejně Tomáše Vandase odsoudil včetně jeho politických aktivit, nelze o podpoře hovořit. Došlo dokonce k opaku, tj. k odsouzení kandidujícího politického subjektu, což je nestandardní přístup, který se paradoxně mohl dostat do konfliktu s pravidly z opačné strany, ale v daném případě bylo ohrazení se namístě v reakci na to, že pan Vandas fotografii uveřejnil a vyvolal tak zdání možné podpory. K osobní kritice kandidujícího subjektu nedošlo ve vysílání Českého rozhlasu, ale v rámci soukromé obrany pana Veselého,“ argumentuje ředitel regionálního vysílání Jan Menger.

Tomáš Vandas je sice podle webu ústecké volební koalice „Čistý a lepší sever“ jednou z tváří tohoto subjektu, podle oficiálního volebního seznamu ale nakonec on sám ve volbách přímo nekandiduje. Dělnická strana, které předsedá, je však součástí některých koalic, včetně té ústecké.

A ještě jedno foto ze setkání v Příčovech s Lubošem Xaverem Veselým. pic.twitter.com/mrPDLqadx0 — Tomáš Vandas (@tomas_vandas) 15. srpna 2020

Podle stanoviska Českého rozhlasu byla fotografie publikována bez moderátorova souhlasu. „Na akci Lubomír Veselý nijak veřejně nevystoupil, pouze se vyfotografoval s cca 30 lidmi, kteří o to požádali, přičemž prý postupoval standardně jako jindy, když ho lidé na veřejnosti poprosí o společnou fotografii,“ dodává Menger.

Rozhlas dále argumentuje tím, že Luboš Xaver Veselý není výhradním spolupracovníkem Českého rozhlasu a veřejnoprávní rozhlas má v kontextu svobody projevu jen omezené možnosti přikazovat, s kým se jeho spolupracovníci mohou nebo nemohou fotit. Obecně však pořízení a následnou publikaci fotografie ve veřejném prostoru „nepovažuje v daný okamžik za vhodnou“.

Na základě tohoto případu se nakonec Český rozhlas rozhodl upravit předvolební pravidla pro další volby. Výslovně v nich zaměstnancům a externím spolupracovníkům Českého rozhlasu doporučí zdržet se pózování na fotografiích s volebními kandidáty či vedoucími činiteli jakýchkoli kandidujících politických subjektů.

„Radní mají hodnotit práci zaměstnanců rozhlasu pouze v jeho vysílání. V této souvislosti upozorňujeme, že Rada Českého rozhlasu má primárně kontrolovat hospodaření Českého rozhlasu a dodržování zákona či kodexu. Radě jako demokratickému orgánu nepřísluší vyjadřovat se k tomu, s kým se zaměstnanci či spolupracovníci Českého rozhlasu ve svém volném čase smějí či nesmějí stýkat, které akce mohou navštěvovat, a které nikoli. Pokud by radní jakkoli ingerovali do osobnostních práv zaměstnanců a spolupracovníků Českého rozhlasu, mohli by se obvinění například z extremismu naopak dočkat sami,“ odpověděl na stížnosti předseda Rady Českého rozhlasu Miroslav Dittrich.