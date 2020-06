 »  Xaver Veselý: Václava Moravce by mohli v Otázkách střídat další moderátoři

Nový člen Rady České televize Luboš Xaver Veselý se přidal ke kritikům nedělního diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. V pondělním rozhovoru pro CNN Prima News uvedl, že formát už dlouho nepovažuje za prestižní a v neděli se na něj podíval poprvé po několika letech. Podle jeho názoru by Otázkám prospělo, pokud by se v nich střídali i další moderátoři. Jako příklad uvedl Marii Bastlovou nebo Martina Veselovského.

„Líbilo by se mi, kdyby se střídali moderátoři, aby nevznikal kult osobnosti,“ uvedl Luboš Xaver Veselý. „Nevyhovuje mi ten styl, nemám rád štěkání v rozhovorech. Já mám touhu si se svými hosty vyprávět,“ dodal.

Radní České televize však nemají reálně žádnou pravomoc ovlivňovat personální obsazení nebo výrobu pořadů. Zákon jim to výslovně zakazuje. Veselý to tedy uvedl jako osobní pohled na věc. Byl by také rád, pokud by Česká televize zveřejnila platy svých moderátorů. Sám o podobný krok požádal v Českém rozhlase, kde moderuje na regionálních stanicích pořad Xaver a host. Nyní jedná s nadřízenými, zda bude právně možné, aby oznámil, jaký honorář dostává.