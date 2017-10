 »  Xbox One místo set-top boxu. O2 zařazuje konzoli do nabídky s velkými slevami

Jan Sedlák

Herní konzole Xbox 360 svého času v Česku porazila konkurenční PlayStation 3 i díky tomu, že se rozdávala k nákupům v Mountfieldu. Nová generace konzole v podobě Xbox One už oproti PlayStationu 4 ztrácí, a to i vlivem pozdního příchodu na trh a podivné strategie Microsoftu v počátcích života přístroje.

Nyní by pozici Xboxu mohla vyvážit vánoční akce operátora O2. Ten do nabídky zařadil Xbox One S (inovovaná menší verze se zabudovaným zdrojem), který lze koupit podobně jako chytré telefony.

Konzole při pořízení nového mobilního tarifu vyjde na necelých 3,5 tisíce korun, při pořízení tarifu na xDSL, O2 TV nebo při navýšení tarifu pak stroj vyjde na 5,5 tisíce. Cena bez slevy je 7,5 tisíce korun. Xbox One S lze obecně koupit za dobré peníze, protože na trh přichází výrazně výkonnější model Xbox One X.

O2 začíná konzoli nabízet jako náhradu za tradiční set-top box. Operátor letos v dubnu vydal vlastní O2 TV aplikaci pro Xbox One (běží na něm v podstatě Windows 10), skrze kterou lze tuto službu konzumovat. O2 TV je dostupná tradičně v Microsoft Store.