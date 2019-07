 »  Y Soft spouští nový fond pro české startupy a investuje do NenoVision

Jan Sedlák

Brněnská společnost Y Soft Václava Muchny od roku 2014 provozuje vlastní startupový fond Y Soft Ventures, který nyní rozšiřuje o další kapitál. Vzniká tak Y Soft Ventures II, který se zaměří na B2B technologické startupy pracující v oblastech internetu věcí, hardwaru, průmyslu 4.0, chytrých měst či smart office.

Do fondu se vedle Y Softu připojují také zakladatel Linetu Zbyněk Frolík, Livesport Invest (už koupil Tapito od O2 a investoval do Liftaga), Soitron a jeho zakladatel Ondrej Smolár, a dále Jiří Imrýšek. Y Soft Ventures II zdvojnásobuje objem finančních prostředků určených pro podporu středoevropských startupů a v příštích letech chce investovat do pěti až sedmi projektů.

Prvním z nich je brněnský NenoVision. „Tento startup vyvíjí speciální typ mikroskopů atomárních sil, který umožňuje snadnou integraci do elektronových mikroskopů. Díky tomuto spojení lze plně využít výhod obou měřicích technologií zároveň a výrazným způsobem zjednodušit a prohloubit analýzu vzorků. Produkt LiteScope, který získal zlatou medaili za inovaci na Mezinárodním strojírenském veletrhu, nachází uplatnění v oblastech výzkumu mikročipů, solárních článků, paměťových zařízení, mikroelektromechanických systémů a dalších nanotechnologií. Hlavní výhodou kombinace elektronového mikroskopu s mikroskopem LiteScope spočívá v tom, že lze zkoumanému povrchu přiřadit třetí rozměr, a tím zobrazit reálnou rekonstrukci povrchu: změřit jeho drsnost, udělat hloubkový́ profil a současně také měřit elektrické vlastnosti na nanometrové úrovni,“ uvádí k tomu Y Soft.

NenoVision vznikl jako spin-off z univerzitního prostředí na VUT a institutu CEITEC. Funguje od roku 2015.

Y Soft Ventures svými penězi v prvním fondu podpořil české firmy jako GreyCortex, Comprima­to či Lumitrix. Vedle financí nabízí také mentoring či možnost výrobních prostorů, čehož využívají startupy Sewio a Sensoneo.