YouTube dává rodičům možnost omezit nekonečné scrollování jejich dětí s omezením Shorts

YouTube nově umožňuje rodičům v Česku nastavit denní časový limit na sledování krátkých videí Shorts pro jejich dospívající děti. Nová funkce je dostupná v rámci dozorovaného účtu a umožňuje omezit sledování Shorts nebo je vypnout úplně.
Službu zavedl Google, pod nějž YouTube spadá, pro celou Evropu. Nastavení provedou rodiče v aplikaci přes Rodinné centrum. Po dosažení limitu teenagera aplikace upozorní a další Shorts mu po zbytek dne nezobrazí. YouTube zároveň oznámil, že zjednodušuje zakládání dozorovaných účtů, tak, že jej rodiče mohou vytvořit přímo na této platformě.
YouTube spolu s Instagramem nedávno prohrál první kolo civilního soudního sporu ve Spojených státech, ve kterém uživatelka požadovala odškodnění za psychickou újmu způsobenou používaním těchto služeb. Obě firmy měly podle poroty své služby úmyslně nastavit tak, aby vyvolaly v uživatelích návykové chování. Žalobkyně známá pod iniciály K. G. M. před soudem řekla, že se stala na YouTube závislá v šesti letech a na Instagramu v devíti.