YouTube zaplatí Donaldu Trumpovi přes 20 milionů dolarů

Americký prezident Donald Trump a společnost YouTube ukončili soudní spor, který začal v roce 2021. Platforma tehdy po útoku na Kapitol zablokovala Trumpův kanál na YouTube, uživatelské účty mu zrušily i další sociální sítě.
Trump reagoval žalobou, v níž obvinil YouTube z nepřípustné cenzury a porušování svobody projevu zaručené prvním dodatkem americké ústavy.
Podstatou sporu bylo rozhodnutí společnosti YouTube, která 12. ledna 2021 na neurčito zablokovala kanál tehdy úřadujícího prezidenta Trumpa. Žaloba argumentovala, že server YouTube jednal pod nátlakem demokratických zákonodárců, kteří mu hrozili zrušením právní ochrany podle zákona o odpovědnosti provozovatelů sociálních sítí, pokud nezakročí proti projevům, s nimiž nesouhlasili.
Jako příklady cenzurovaného obsahu žaloba uváděla příspěvky zpochybňující výsledky prezidentských voleb v roce 2020 nebo „alternativní pohledy“ na původ a léčbu onemocnění COVID-19.
Spor byl nyní ukončen mimosoudním vyrovnáním. V rámci dohody z 29. září 2025 vyplatí společnost Alphabet, mateřská firma YouTube, celkovou částku 24,5 milionu dolarů. Z toho 22 milionů dolarů je určeno Donaldu Trumpovi. Prezident nařídil, aby byly tyto prostředky jeho jménem věnovány na výstavbu tanečního sálu v Bílém domě. Zbývajících 2,5 milionu dolarů bude rozděleno mezi ostatní žalobce, kteří se k soudnímu sporu připojili, mezi nimi Unii amerických konzervativců (ACU).
Na své sociální síti Truth Social Donald Trump komentoval urovnání jako „OBROVSKÉ vítězství“, které dokazuje, že „cenzura ze strany Big Tech má následky“. Uvedl, že YouTube „KAPITULOVAL“ a zaplatil za „nelegální zablokování“, a dodal: „Bojoval jsem za svobodu slova a VYHRÁL!“
Tato interpretace je však v rozporu s oficiálním zněním dohody. Soudní dokument o urovnání výslovně uvádí, že „nepředstavuje přiznání odpovědnosti nebo pochybení ze strany obžalovaných“. Cílem dohody bylo podle dokumentu výhradně „vyřešení sporných nároků a předejití nákladům a rizikům dalšího soudního sporu“. Žaloba je tímto definitivně stažena.
Server YouTube byl poslední ze tří velkých platforem, se kterou ještě Donald Trump neurovnal své soudní spory ohledně zablokovaných účtů. Už dříve dospěl k dohodě se společnostmi Meta a X (bývalým Twitterem). Platformy vysvětlovaly zablokování Trumpových uživatelských účtů porušením pravidel ohledně podněcování k násilí. K razantním krokům se odhodlaly po útoku Trumpových příznivců na Kapitol 6. ledna 2021.
Dnes už je Trumpův kanál na YouTube znovu v provozu, server mu k němu obnovil přístup v březnu 2023. „Kdyby nebyl znovu zvolen, tak bychom se soudili snad tisíc let,“ poznamenal před novináři hlavní právník Donalda Trumpa.