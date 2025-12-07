Z bankovního světa do kryptoburzy. Zas tolik se to neliší, říká Martin Košťál z Coinmate

Jak velký rozdíl je mezi bankovním světem a tím, který řeší kryptoměny. Martin Košťál pracoval přes čtyři roky v dnes už zaniklé Hello Bank, dva roky z toho jako IT ředitel pro Českou republiku a Slovensko. Nakonec řešil i zavírání této banky.
Nyní působí na pozici šéfa rozvoje české kryptoměnové burzy Coinmate. A právě o tom, jaké je to přejít z bankovního světa do toho spojeného s bitcoinem a dalšími kryptoměnami, je podcast, který natočili naši kolegové ze serveru Měšec.cz v rámci série Bitcoin a blondýna.
V podcastu Martin Košťál popisuje, že byl zpočátku překvapený tím, že se banka a kryptoměnová burza se z hlediska bezpečnostních procesů a různých protokolů od sebe tolik neliší. „Když jsem se víc dostal do těch procesů, tak jsem zjistil, že jediný rozdíl (v uvozovkách) je, že banky hlídají cash v trezoru, a my hlídáme aktiva na blockchainu,“ uvádí.
Podcast si můžete poslechnout přímo zde:
V podcastu také popisuje, jak Coinmate musí dodržovat procesy v rámci AML (anti-money-laundering) a musí dbát na vysokou úroveň zabezpečení. Coinmate byla zároveň v ČR první entita, která požádala o povolení k činnosti podle regulace MiCA. Podle Martina za tím stála rok a půl dlouhá příprava, asi 500 dokumentů a tisíce a tisíce stránek. Do poloviny příštího roku nyní běží přechodné období, kdy mají subjekty podnikající v tomto prostředí čas na to povolení získat.