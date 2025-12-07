Lupa.cz  »  Z bankovního světa do kryptoburzy. Zas tolik se to neliší, říká Martin Košťál z Coinmate

Z bankovního světa do kryptoburzy. Zas tolik se to neliší, říká Martin Košťál z Coinmate

Redakce
Včera
1 nový názor

Sdílet

Martin Košťál, Coinmate Autor: Coinmate

Jak velký rozdíl je mezi bankovním světem a tím, který řeší kryptoměny. Martin Košťál pracoval přes čtyři roky v dnes už zaniklé Hello Bank, dva roky z toho jako IT ředitel pro Českou republiku a Slovensko. Nakonec řešil i zavírání této banky.

Nyní působí na pozici šéfa rozvoje české kryptoměnové burzy Coinmate. A právě o tom, jaké je to přejít z bankovního světa do toho spojeného s bitcoinem a dalšími kryptoměnami, je podcast, který natočili naši kolegové ze serveru Měšec.cz v rámci série Bitcoin a blondýna.

V podcastu Martin Košťál popisuje, že byl zpočátku překvapený tím, že se banka a kryptoměnová burza se z hlediska bezpečnostních procesů a různých protokolů od sebe tolik neliší. „Když jsem se víc dostal do těch procesů, tak jsem zjistil, že jediný rozdíl (v uvozovkách) je, že banky hlídají cash v trezoru, a my hlídáme aktiva na blockchainu,“ uvádí.

Podcast si můžete poslechnout přímo zde:

V podcastu také popisuje, jak Coinmate musí dodržovat procesy v rámci AML (anti-money-laundering) a musí dbát na vysokou úroveň zabezpečení. Coinmate byla zároveň v ČR první entita, která požádala o povolení k činnosti podle regulace MiCA. Podle Martina za tím stála rok a půl dlouhá příprava, asi 500 dokumentů a tisíce a tisíce stránek. Do poloviny příštího roku nyní běží přechodné období, kdy mají subjekty podnikající v tomto prostředí čas na to povolení získat.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Redakce

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

V roce 2026 nevzrostou OSVČ jen odvody. Co dál se mění?

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Jak funguje platforma IBM Power11?

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Google do Androidu přidává další várku pozoruhodných novinek

AI vyhledávání: hrozí zánik důvěryhodných zdrojů?

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Nádor slinivky se ohlásil nafouklým břichem, pak přišla rychlá operace

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Evropa už utíká od amerických cloudů

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

České investiční fondy sní americký sen

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).