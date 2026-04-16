Z Česka vyrostla aplikace pro duševní zdraví, má přes milion stažení a expandovala až po japonštinu

Mobilní aplikace Nepanikař, kterou v roce 2019 založila brněnská doktorandka Veronika Kamenská, překonala hranici milionu stažení po celém světě. Aplikace nabízí první psychologickou pomoc při úzkostech, depresích, sebepoškozování nebo myšlenkách na sebevraždu, funguje bez registrace a v 18 jazycích.
Nepanikař původně vznikla s českým obsahem, Kamenská reagovala na absenci aplikací pro české uživatele a stavěla na vlastních potřebách. Dnes je projekt dostupný mimo jiné v angličtině, polštině, japonštině, korejštině či hindštině. Aplikace obsahuje například rady, dechová cvičení nebo záznamy nálad a deník, součástí je i poradenství a kontakty na krizovou pomoc.
Kamenská přišla s nápadem na základě vlastní zkušenosti s duševním onemocněním. První verzi aplikace spustila s pomocí kamaráda-programátora. Dnes se na rozvoji projektu podílí přes 160 lidí, z nichž většinu tvoří dobrovolníci, často studenti psychologie či krizoví interventi.