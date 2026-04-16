Z Česka vyrostla aplikace pro duševní zdraví, má přes milion stažení a expandovala až po japonštinu

Iva Brejlová
Dnes
Nepanikař
Nepanikař

Mobilní aplikace Nepanikař, kterou v roce 2019 založila brněnská doktorandka Veronika Kamenská, překonala hranici milionu stažení po celém světě. Aplikace nabízí první psychologickou pomoc při úzkostech, depresích, sebepoškozování nebo myšlenkách na sebevraždu, funguje bez registrace a v 18 jazycích.

Nepanikař původně vznikla s českým obsahem, Kamenská reagovala na absenci aplikací pro české uživatele a stavěla na vlastních potřebách. Dnes je projekt dostupný mimo jiné v angličtině, polštině, japonštině, korejštině či hindštině. Aplikace obsahuje například rady, dechová cvičení nebo záznamy nálad a deník, součástí je i poradenství a kontakty na krizovou pomoc.

Kamenská přišla s nápadem na základě vlastní zkušenosti s duševním onemocněním. První verzi aplikace spustila s pomocí kamaráda-programátora. Dnes se na rozvoji projektu podílí přes 160 lidí, z nichž většinu tvoří dobrovolníci, často studenti psychologie či krizoví interventi.

Productboard propouští třetinu zaměstnanců. Raději řez než pomalé krvácení, říká Palán o AI modelu firmy Přečtěte si také:

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Čtěte dále



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Vytěžit bitcoin můžete i bez drahých investic do hardwaru

Konec copilotů se blíží, podnikový software čekají dramatické změny

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Přichází další regulace umělé inteligence z Evropské unie

Peklo pro účetní. Jak vypadá digitalizace v podobě JMHZ

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

Penzijko se možná opět změní. Ve hře je několik úprav

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

CorelDRAW Graphics Suite 2026: design s Artist Intelligence

Zyxel zahajuje éru výkonných multigigabitových PoE přepínačů

Konec plošného skenování konverzací?

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Česko spustilo kvantovou síť, kterou nelze odposlouchávat

Vibe coding: Proč vám tahle dovednost zachrání místo u stolu

