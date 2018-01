 »  Z Hlídače EET je Hlídač státních webů, nově sleduje i fungování dalších serverů státu

David Slížek

Se začátkem roku spustil podnikatel Michal Bláha na svém serveru Hlídač státu další službu. Jde o rozšíření dřívějšího Hlídače EET, který sledoval odezvu a dostupnost klíčových systémů pro elektronickou evidenci tržeb. Nově se služba jmenuje Hlídač státních webů a sleduje i řadu dalších státních systémů.

Na každý sledovaný server odesílá jednou za minutu dotaz a vyhodnocuje, zda server běží a jak rychle reaguje. Podle odpovědi služby dělí do tří kategorií: pokud reaguje do 1 sekundy, dostane zelenou známku („odpovídá rychle“), pokud reaguje do 2 sekund, považuje ji Hlídač za pomalou a nad 2 sekundy vystaví službě červenou známku („nedostupná“). Podrobnější popis metodiky najdete zde.

Na webu je k dispozici historie dostupnosti každé ze sledovaných služeb za poslední týden. Naměřené údaje se dají stáhnout také jako open data ve strojově čitelném formátu (JSON).

Součástí hlídače je také hodnocení toho, jak dobře mají stránky implementováno zabezpečení pomocí HTTPS. Hlídač využívá analýzy služby SSL Server Test od firmy Qualys SSL Labs. K dispozici je i žebříček státních webů podle toho, jak (a zda vůbec) mají HTTPS nasazeno.