Z nabídky Lepší.TV zmizely Nova Sport 1 a Nova Sport 2

Zákazníci internetové televize Lepší.TV si stěžují na náhlé vyřazení čtyř stanic, které zmizely z nabídky ke konci února. Jde konkrétně o oba sportovní programy Novy, dále Novu International a Markízu International.

„Mrzí nás to. Ještě s nimi vedeme jednání, stále je tedy možnost, že se Nova Sporty do nabídky vrátí. Vědět budeme více v průběhu března,“ vysvětluje provozovatel služby na Facebooku. „I pro nás to byla nenadálá situace a nedostali jsme čas informovat dostatečně dopředu,“ odpovídá rozzlobeným zákazníkům.

Lepší.TV tvrdí, že Nova neúměrně zvýšila své finanční požadavky, které by neumožnily zachovat současnou cenu za službu. Nicméně doufá, že se s televizí nakonec dohodne a programy se do nabídky vrátí. Zatím přibyly jako náhrada Arena Sport 1, Arena Sport 2 a Auto Motor Sport.