Z Prahy staví „nový SWIFT“ pro stablecoiny. Znalosti startupistů z Česka chce využít centrální banka Keni

V Praze vzniká technologie, která chce propojit svět stablecoinových plateb podobně, jako SWIFT sjednotil komunikaci mezi bankami. Vyvíjí ji startup Plexo, který chce svou platformou propojit banky, platební instituce i kryptoměnové společnosti. Získal už neobvyklou referenci, ke konzultacím při přípravě nové regulace stablecoinů si jej přizvala centrální banka Keni. Podporu ve formě investice nyní získal také od fondu Depo Ventures.
Finanční instituce dnes běžněji pracují se stablecoiny, tedy kryptoměnami navázanými na běžné měny, například americký dolar. Ale využívají přitom rozdílné systémy a jejich vzájemné propojení je složité. „Stablecoiny dnes umí vypořádat platbu, ale licencované instituce pořád nemají jak se navzájem najít, prověřit a předat si compliance. To, co SWIFT vyřešil pro banky před 50 lety, pro stablecoinové instituce neexistuje,“ říká Anton Titov, CEO a zakladatel Plexo. Startup chce poskytnout vrstvu, která provoz sjednotí, umožní institucím propojit se jednou a následně komunikovat se všemi ostatními účastníky. Samotné peníze přitom přes Plexo neprotékají, platforma slouží jako infrastruktura pro vyhledávání protistran, sdílení regulatorní dokumentace a automatizaci dalších procesů.
Titov žije v Česku od sedmnácti let, vystudoval Vysokou školu ekonomickou a před založením fintechových firem působil v inovačních společnostech Creative Dock a Direct People. Na jaře se dostal do kontaktu s keňskou centrální bankou. Po vystoupeních na fintechových konferencích v Nairobi a ve Rwandě začal spolupracovat s keňskými odborníky připravujícími pravidla pro využívání stablecoinů a kryptoměn. Začali spolupracovat na tvorbě takzvaných policy papers. „V nich vysvětlujeme, jak lze v rozvíjejících se ekonomikách vnímat stablecoiny optikou místních potřeb a že kopírování přístupu vyspělých ekonomik nemusí být vždy tou nejlepší cestou,“ popisuje. Následně byl přizván také ke kulatým stolům keňské centrální banky věnovaným nové regulaci.
Za technologickým řešením platformy Plexo stojí spoluzakladatel a CTO Roman Shprenger, který v minulosti z nuly vybudoval softwarový startup TADS.me s ročním obratem přes milion dolarů a infrastrukturou schopnou odbavovat desítky milionů událostí denně. Vedle toho startup úzce spolupracuje s manažery se zkušenostmi z digitální banky N26 a kryptoměnových platforem Kraken a KuCoin nebo se současným ředitelem regulatorní politiky společnosti Chainalysis, který dříve působil v britském regulátoru FCA.
Depo Ventures se stalo prvním institucionálním investorem Plexa a hlavním investorem probíhajícího pre-seed kola. Připojil se také blockchainový expert Arne Brutschy. Výši dosavadní investice společnosti nezveřejňují s tím, že investiční kolo má být uzavřeno až na podzim. Celkově chce startup získat jeden milion eur, přičemž nyní se investice pohybují v řádu stovek tisíc eur.