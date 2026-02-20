Z videoher půjde získat magisterský titul, Univerzita Karlova spustí nový obor

Univerzita Karlova rozšiřuje výuku videoher. V akademickém roce 2026 až 2027 otevře navazující magisterský program Game Studies. Vyučovat se bude v angličtině na Fakultě sociálních věd, ke koncepci přispěl také Institut komunikačních studií a žurnalistiky a výzkumná skupina Prague Game Production Studies. Ředitelem a koordinátorem programu bude Jaroslav Švelch, známý český vědec zaměřený právě na hry.
“Program jsme připravili na základě našich dlouhodobých pedagogických i výzkumných zkušeností a inspirovali jsme se podobnými obory například ve Finsku nebo na Maltě. Nejde o to hry jen hrát nebo hodnotit, ale porozumět tomu, jak vznikají, jak fungují a jak ovlivňují společnost,” uvedl Švelch.
“V prvním ročníku si studenti osvojí základ v oblasti historie her, herního průmyslu a studia hráčů. Ve druhém ročníku mají větší prostor pro specializaci a vlastní výzkum,” doplnil vědec.
Studium má být ukotveno především v mediálních a kulturních studiích s tím, že propojuje i sociologii nebo ekonomii. Program se má věnovat i kritickým aspektům herní kultury, a to od pracovních podmínek v odvětví po fungování herních komunit. Nabízí rovněž možnost stáží či kontakt s odborníky z praxe.