Lupa.cz  »  Z videoher půjde získat magisterský titul, Univerzita Karlova spustí nový obor

Z videoher půjde získat magisterský titul, Univerzita Karlova spustí nový obor

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Univerzita Karlova Autor: Univerzita Karlova

Univerzita Karlova rozšiřuje výuku videoher. V akademickém roce 2026 až 2027 otevře navazující magisterský program Game Studies. Vyučovat se bude v angličtině na Fakultě sociálních věd, ke koncepci přispěl také Institut komunikačních studií a žurnalistiky a výzkumná skupina Prague Game Production Studies. Ředitelem a koordinátorem programu bude Jaroslav Švelch, známý český vědec zaměřený právě na hry.

“Program jsme připravili na základě našich dlouhodobých pedagogických i výzkumných zkušeností a inspirovali jsme se podobnými obory například ve Finsku nebo na Maltě. Nejde o to hry jen hrát nebo hodnotit, ale porozumět tomu, jak vznikají, jak fungují a jak ovlivňují společnost,” uvedl Švelch.

“V prvním ročníku si studenti osvojí základ v oblasti historie her, herního průmyslu a studia hráčů. Ve druhém ročníku mají větší prostor pro specializaci a vlastní výzkum,” doplnil vědec.

Studium má být ukotveno především v mediálních a kulturních studiích s tím, že propojuje i sociologii nebo ekonomii. Program se má věnovat i kritickým aspektům herní kultury, a to od pracovních podmínek v odvětví po fungování herních komunit. Nabízí rovněž možnost stáží či kontakt s odborníky z praxe.

Stát pošle další dotace tvůrcům videoher. Startuje Pražský herní akcelerátor Přečtěte si také:

Stát pošle další dotace tvůrcům videoher. Startuje Pražský herní akcelerátor

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Začínající podnikatel: Přijímáme zaměstnance

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Weby v ČR mají být přístupné pro lidi s omezením

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Handicap proměnila v úspěšný byznys, učí ženy nosit paruky

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

Máme údaje o tom, jak si vaše konkurence vede s ERP

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).