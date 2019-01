 »  Za 101 tisíc byla vydražena ez.cz, jedna z nejdražších českých domén

Jan Sedlák

Rok 2019 začal i jednou velkou doménovou dražbou. Blog 404M.com upozornil, že se skrze službu dAukce vydražila doména ez.cz za částku 101 202 korun. Aukce přitom trvala 40 minut a učiněno bylo 85 příhozů. Doména ez.cz patří mezi nejdražší české domény, konkrétně je na 39. místě.

Prozatím není jasné, kdo přesně si doménu pořídil a k jakým účelům jí bude využívat. Doposud na ní v podstatě téměř ni neběželo. Pro kupujícího zřejmě může být atraktivní krátký název domény, motivace mohou ale být další.

Vydražena byla také doména mytaxi.cz, která je nyní přesměrovaná na mytaxi.com. Tu provozuje společnost myTaxi, která v několika zemích provozuje službu podobnou Uberu, ovšem s potřebnými licencemi a podobně.

Získání české domény ovšem neznamená, že by myTaxi vstupovalo do Česka. „V blízké budoucnosti pro vstup do České republiky nemáme žádné konkrétní plány. Domény se snažíme vykupovat pro jistotu,“ vzkázala Lupě firma.