 »  Za internetové nákupy v Česku lidé utratí již miliardu korun denně

Karel Wolf

Obraty českých internetových obchodů zažívají dlouhodobý růstový trend, v pondělí 10. prosince ale vůbec poprvé přesáhly jednu miliardu korun denně.

Obraty e-shopů dosáhly v pondělí výše 1,1 miliardy korun. Vyplývá to alespoň ze zprávy Asociace pro elektronickou komerci. APEK tvrdí, že by nemuselo jít o ojedinělý rekord, tuto magickou hranici by mohly online nákupy úspěšně atakovat i během zbývajících dnů vánočního trhu.

„České e-commerce se daří dlouhodobě, letos by dosažené výsledky mohly dokonce překonat původně očekávaný 16% meziroční růst. Vánoční sezona je z tohoto pohledu klíčová. A podle dat, která máme k dispozici, bude ta letošní z pohledu e-shopů opravdu vydařená. Jen v právě probíhajícím týdnu budou obraty atakovat 5 miliard korun,“ komentuje data výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Ruku v ruce s celkovým nárůstem online prodejů také výrazně stoupl zájem zákazníků o osobní odběry objednaného zboží. Podle výzkumu, který APEK zpracoval ve spolupráci s agenturou Nielsen Admosphere, si až domů nechá dodat letošní vánoční objednávky 45 % on-line zákazníků. Dalších 44 % ale nejraději volí osobní odběr. Zbývajících 11 % si pak nejčastěji objednává vánoční balíčky do zaměstnání. V minulých letech tomu bývalo trochu jinak, většina nakupujících si nechávala balíčky z internetových obchodů doručovat především domů.